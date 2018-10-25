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Дмитрий Черышев: «Знали, как играть с этим соперником, и заслуженно победили»

18:29, 25.10.2018
Дмитрий Черышев: «Знали, как играть с этим соперником, и заслуженно победили»
Фото: fcnn2018.ru

«Нижний Новгород» в гостях обыграл «Краснодар-2» в очередном туре первенства ФНЛ — 2:0.

Главный тренер «Нижнего Новгорода» Дмитрий Черышев подвел итог встречи:

— Получилась тяжелая и в то же время интересная игра. В первом тайме было обилие моментов с обеих сторон. Соперник понравился. Команда техничная, играющая, с быстрым выходом из обороны в атаку. Своих ребят хочу поблагодарить за желание, самоотдачу, строгую игру в обороне. Парни справились с эмоциями, очень старались, знали, как играть с этим соперником, и заслуженно победили, — отметил наставник.

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