Дмитрий Черышев: «Знали, как играть с этим соперником, и заслуженно победили»

«Нижний Новгород» в гостях обыграл «Краснодар-2» в очередном туре первенства ФНЛ — 2:0.



Главный тренер «Нижнего Новгорода» Дмитрий Черышев подвел итог встречи:

— Получилась тяжелая и в то же время интересная игра. В первом тайме было обилие моментов с обеих сторон. Соперник понравился. Команда техничная, играющая, с быстрым выходом из обороны в атаку. Своих ребят хочу поблагодарить за желание, самоотдачу, строгую игру в обороне. Парни справились с эмоциями, очень старались, знали, как играть с этим соперником, и заслуженно победили, — отметил наставник.