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Власти Пермского края утвердили величину прожиточного минимума в регионе

16:13, 25.10.2018
Власти Пермского края утвердили величину прожиточного минимума в регионе
Фото: pixabay.com

Правительство Пермского края утвердило величину прожиточного уровня за третий квартал 2018 года. Соответствующее постановление подписал и. о. председателя правительства Роман Кокшаров.

Согласно документу, показатель прожиточного минимума в расчете на душу населения составил 10 098 рублей, для трудоспособного населения — 10 804 рублей, пенсионеров — 8 279 рублей, детей — 10 289 рублей.

Стоит отметить, что аналогичные цифры были во втором квартале 2018 года. Показатели будут использоваться властями для осуществлений мероприятий по социальной защите населения региона.

Напомним, ранее в Самарской области установили прожиточный минимум для пенсионеров в 8,4 тысячи рублей.

Общество
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