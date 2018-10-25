Лилия Галимова: «На место Сидякина должен быть назначен следующий в партийном списке»

Официальный представитель Кремля Лилия Галимова поблагодарила бывшего депутата Госдумы от Татарстана Александра Сидякина за плодотворную работу и пожелала успехов в новой должности. Как известно, Сидякин возглавил администрацию президента Башкирии Радия Хабирова.

«Мы ему желаем всяческих успехов в этом направлении и благодарны за ту работу во благо нашей республики. Что касается последующей кандидатуры на вакантное место, по логике, которая всегда действовала, должен быть назначен следующий, кто значится в партийном списке. Насколько я знаю, в списке значится [Борис] Менделевич», — сказала Галимова.

Напомним, что первым заместителем администрации главы Башкирии назначен Ринат Баширов.