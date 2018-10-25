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Более 80 домов в Самаре остаются без отопления из-за коммунальной аварии

11:12, 25.10.2018 1
Более 80 домов в Самаре остаются без отопления из-за коммунальной аварии
Фото: pixabay.com

В Самаре более 80 домов остаются без подачи тепла из-за коммунальной аварии на теплотрассе.

Большая часть зданий, в которые не подается тепло, находится в Самарском и Кировском районах. В Железнодорожном — не обогревается один дом, в Октябрьском — два. Полный список размещен на официальной странице мэрии в «Твиттере».

Работы по устранению коммунальной аварии ведутся в круглосуточном режиме. Подача тепла в домах должна восстановиться 26 октября.

Напомним, в Самарской области отопительный сезон начался раньше срока.

Общество
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комментарии 1

комментарии

  • Анонимно 12:29
    В Твиттере указаны не все дома. Волгина 142 отопления нет почти неделю. Жаловалась и в Твиттере, тепло так и не включили
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