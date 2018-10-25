В Пермском крае вырастут тарифы на коммунальные услуги из-за повышения НДС

С января 2019 года в Пермском крае увеличатся в два раза тарифы на коммунальные услуги.

Как рассказали в Региональной службе по тарифам, изменения на оплату услуг отопления, горячей и холодной воды, канализации, электричества и вывоза мусора будут проходить в два этапа — с 1 января и с 1 июля. Стоит отметить, что с лета начнется ежегодная индексация тарифов.

В ведомстве пояснили, что причиной корректировки роста коммунальных тарифов станет повышение ставки налога на добавленную стоимость с 18 до 20%.

Напомним, ранее Дмитрий Медведев подписал постановление о новых правилах обращения с твердыми коммунальными отходами.