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Приставы потребовали у суда снять арест с денег Улюкаева

07:59, 25.10.2018
Приставы потребовали у суда снять арест с денег Улюкаева
Фото: kremlin.ru

Приставы потребовали у суда снять арест с денег экс-министра экономического развития Алексея Улюкаева.

«Заседание по данному вопросу назначено на 31 октября, в 09:00, у судьи Ларисы Семеновой», — передает «РИА Новости» со ссылкой на пресс-секретаря Замоскворецкого суда Москвы.

Отмечается, что адвокаты бывшего чиновника также просили снять арест с его счетов для оплаты назначенного судом штрафа, но ходатайство отклонили.

апомним, что 29 июня Замоскворецкий суд Москвы принял решение вернутьгенералу ФСБ и экс-главе службы безопасности «Роснефти» Олегу Феоктистову $2 млн, полученных бывшим министром Алексеем Улюкаевым в качестве взятки. В июле адвокаты Улюкаева подали апелляционную жалобу на решение Замоскворецкого суда. Мосгорсуд признал решение законным.

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