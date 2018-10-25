Приставы потребовали у суда снять арест с денег Улюкаева

Приставы потребовали у суда снять арест с денег экс-министра экономического развития Алексея Улюкаева.



«Заседание по данному вопросу назначено на 31 октября, в 09:00, у судьи Ларисы Семеновой», — передает «РИА Новости» со ссылкой на пресс-секретаря Замоскворецкого суда Москвы.

Отмечается, что адвокаты бывшего чиновника также просили снять арест с его счетов для оплаты назначенного судом штрафа, но ходатайство отклонили.

апомним, что 29 июня Замоскворецкий суд Москвы принял решение вернутьгенералу ФСБ и экс-главе службы безопасности «Роснефти» Олегу Феоктистову $2 млн, полученных бывшим министром Алексеем Улюкаевым в качестве взятки. В июле адвокаты Улюкаева подали апелляционную жалобу на решение Замоскворецкого суда. Мосгорсуд признал решение законным.

