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Мосгорсуд признал законным возврат $2 млн Феоктистову по делу Улюкаева

11:41, 24.09.2018
Мосгорсуд признал законным возврат $2 млн Феоктистову по делу Улюкаева
Фото: pixabay.com

Мосгорсуд оставил без изменения решение Замоскворецкого суда Москвы о возврате $2 млн экс-генералу ФСБ Олегу Феоктистову по делу о взятке экс-министру экономического развития Алексею Улюкаеву.

«Был обжалован возврат этих средств по принадлежности, речь идет о $2 млн, апелляция оставила решение суда предыдущей инстанции без изменений», — приводит сообщение суда RNS.

Напомним, что 29 июня Замоскворецкий суд Москвы принял решение вернуть генералу ФСБ и экс-главе службы безопасности «Роснефти» Олегу Феоктистову $2 млн, полученных бывшим министром Алексеем Улюкаевым в качестве взятки. В июле адвокаты Улюкаева подали апелляционную жалобу на решение Замоскворецкого суда.

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