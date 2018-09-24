Мосгорсуд признал законным возврат $2 млн Феоктистову по делу Улюкаева

Мосгорсуд оставил без изменения решение Замоскворецкого суда Москвы о возврате $2 млн экс-генералу ФСБ Олегу Феоктистову по делу о взятке экс-министру экономического развития Алексею Улюкаеву.

«Был обжалован возврат этих средств по принадлежности, речь идет о $2 млн, апелляция оставила решение суда предыдущей инстанции без изменений», — приводит сообщение суда RNS.

Напомним, что 29 июня Замоскворецкий суд Москвы принял решение вернуть генералу ФСБ и экс-главе службы безопасности «Роснефти» Олегу Феоктистову $2 млн, полученных бывшим министром Алексеем Улюкаевым в качестве взятки. В июле адвокаты Улюкаева подали апелляционную жалобу на решение Замоскворецкого суда.