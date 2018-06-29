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Суд вернул генералу ФСБ $2 миллиона по делу Улюкаева

10:49, 29.06.2018 2
Суд вернул генералу ФСБ $2 миллиона по делу Улюкаева
Фото: pixabay.com

Замоскворецкий суд Москвы принял решение вернуть генералу ФСБ и экс-главе службы безопасности «Роснефти» Олегу Феоктистову $2 млн, полученных бывшим министром Алексеем Улюкаевым в качестве взятки.

Заседание проходит в закрытом режиме по просьбе заявителя, сообщает «Коммерсант».

Также сегодня суд рассмотрит просьбу адвокатов Улюкаева о снятии ареста с его имущества в связи с погашением назначенного ему по приговору штрафа в размере 130 млн руб.

Напомним, Феоктистов одолжил у знакомого $2 млн на оперативный эксперимент с экс-министром Улюкаевым. С этими деньгами чиновника задержали у офиса «Роснефти» в 2016 году.

Происшествия
комментарии 2

комментарии

  • Анонимно 29 июня
    Где ж взять таких знакомых то, чтоб $2 млн. одолжили?)))
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  • Анонимно 29 июня
    А знакомый возможно Сечин. И оставит Феоктистов их у себя в качестве премии.
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