Суд вернул генералу ФСБ $2 миллиона по делу Улюкаева

Замоскворецкий суд Москвы принял решение вернуть генералу ФСБ и экс-главе службы безопасности «Роснефти» Олегу Феоктистову $2 млн, полученных бывшим министром Алексеем Улюкаевым в качестве взятки.



Заседание проходит в закрытом режиме по просьбе заявителя, сообщает «Коммерсант».

Также сегодня суд рассмотрит просьбу адвокатов Улюкаева о снятии ареста с его имущества в связи с погашением назначенного ему по приговору штрафа в размере 130 млн руб.

Напомним, Феоктистов одолжил у знакомого $2 млн на оперативный эксперимент с экс-министром Улюкаевым. С этими деньгами чиновника задержали у офиса «Роснефти» в 2016 году.