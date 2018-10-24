Альберт Шигабутдинов: «Сегодня сделан первый шаг к переходу к экологичной «зеленой» экономике»

Фото: Дина Газалиева, ТРК «Новый век»

Сегодня в присутствии президента России Владимира Путина «ТАИФ» и Bio-on заключили соглашение о строительстве первого в России завода по выпуску биопластика.



Генеральный директор АО «ТАИФ» после подписания соглашения прокомментировал ТРК «Новый век» это событие. «Наша компания один из ведущих производителей высококачественных полимеров, но получаем мы их сегодня из нефтехимических ресурсов — искусственно, нефтехимическим способом синтеза. Этот продукт обладает очень востребованными свойствами, но у него есть и свойства, которые ограничивают его применение и не дают максимальный эффект, а также при неправильной утилизации могут нанести вред природе, — отметил Альберт Шигабутдинов. — Соглашение, которое мы сегодня подписали, — это проект одного из первых в мире производств биополимеров. Природа их производства и утилизации совершенно другая — все биологическим способом».

Он отметил, что ГК «ТАИФ» долго шла к этому проекту. «Мы занимались этим вопросом и раньше, но итальянские коллеги ушли вперед. Тогда мы решили не изобретать велосипед, а сделать следующий шаг по углублению переработки биопластиков совместно с ними. Решено было производить у нас, обеспечив продуктом российских потребителей. Сейчас многие отрасли нуждаются в биопластилках: фармацевтика, косметика, детские игрушки — очень много сегментов».

«Сегодня сделан важный не только для Татарстана, но и для России первый шаг по переходу на новое более экологичную «зеленую» экономику», — отметил Альберт Шигабутдинов.