Центробанк отозвал лицензию у «Уралтрансбанка»

Банк России отозвал с 25 октября лицензию на осуществление банковских операций и назначил временную администрацию в екатеринбургском «Уралтрансбанке».

Банк России неоднократно (три раза в течение последних 12 месяцев) применял в отношении ПАО «Уральский Транспортный банк» меры надзорного реагирования, в том числе дважды вводил ограничения на привлечение вкладов населения, следует из сообщения регулятора.

Отмечается, что решение об отзыве лицензии принято в связи с неисполнением банком федеральных законов, регулирующих банковскую деятельность, а также снижением капитал) банка ниже минимального значения уставного капитала.

Напомним, Банк России с 19 октября отозвал лицензии у банков «Риал-Кредит» и «Востсибтранскомбанка».