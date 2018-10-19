ЦБ РФ отозвал лицензию у банка «Риал-кредит»

Банк России с 19 октября отозвал лицензию на осуществление банковских операций и назначил временную администрацию в банке «Риал-Кредит» из Москвы.



Отмечается, что в III квартале текущего года банком в значительном объеме осуществлялись сомнительные транзитные операции с целью конечного обналичивания денежных средств.

Также в деятельности кредитного учреждения выявлены многочисленные нарушения законодательства и нормативных актов ЦБ, говорится в сообщении регулятора.

По величине активов на 1 октября кредитная организация занимала 417-е место в банковской системе России. «Риал-Кредит» не является участником системы страхования вкладов.



Напомним, что сегодня ЦБ РФ также отозвал лицензию у «Востсибтранскомбанка». Банк осуществлял вывод высоколиквидных активов в размере более 130,0 млн рублей с ущербом для кредиторов и вкладчиков.