Россияне смогут отзывать депутатов и мэров — СМИ

Российский фонд свободных выборов (РФСВ, один из учредителей — Центризбирком) опубликовал проект структуры будущего Кодекса о выборах и референдумах. Контракт на разработку кодекса минувшим летом получил МГУ.



Предполагается, что новый кодекс будет состоять из двух частей — общей и особенной. В последней появится специальный раздел, посвященный порядку отзыва депутатов, глав регионов и мэров, пишут «Ведомости». Действующее законодательство с 2012 года предусматривает только отзыв губернатора.

Отмечается, что отдельные главы особенной части предлагается посвятить правилам голосования по изменению границ муниципалитетов, а также основам организации и проведения непрямых выборов глав регионов и муниципалитетов.



Ранее Центризбирком на заседании отказал инициативным группам в проведении всероссийского референдума по пенсионному возрасту.

