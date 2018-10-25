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В Татарстане ожидаются сильные дожди и до +14°С

04:36, 25.10.2018
В Татарстане ожидаются сильные дожди и до +14°С
Фото: tatarmeteo.ru

Сегодня, 25 октября, в Татарстане ожидается облачная погода. В большинстве районов дожди, днем местами сильные. Ветер южный сильный, порывами до 15—20 м/с.

Минимальная температура воздуха ночью по республике от +3°С до +8°C. Максимальная температура днем по Татарстану составит от +9°С до +14°С, сказано в сообщении Управления по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды РТ.

В Казани днем ожидается от +10°С до +12°С. В Набережных Челнах температура воздуха составит от +10°С до +13°С.

Накануне МЧС предупредило о сильном дожде и ветре в Татарстане 25 октября.

Общество Татарстан
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