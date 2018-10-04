В Ленобласти мужчину и ребенка задержали по подозрению в каннибализме

В Ленинградской области задержаны подозреваемые в убийстве 22-летний мужчина и 12-летняя девочка.



Речь может идти об убийстве, совершенном с целью каннибализма, пишет РИА «Новости» со ссылкой на источник. Накануне в квартире в поселке Новинка Кировского района Ленобласти обнаружили тело 21-летнего хозяина с признаками насильственной смерти, в том числе с отчленением некоторых частей тела.

По версии следствия, со 2 на 3 октября между хозяином квартиры и его гостями произошел конфликт. Подозреваемый нанес несколько ударов ножом в область шеи и тела мужчины, после чего отчленил некоторые части тела погибшего мужчины.