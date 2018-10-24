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Команда «Арт-данс» из Нефтекамска завоевала бронзу на первенстве мира

14:26, 24.10.2018
Команда «Арт-данс» из Нефтекамска завоевала бронзу на первенстве мира
Фото: mmpsrb.ru

В городе Лейдене (Нидерланды) прошли чемпионат и первенство мира по фитнес-аэробике. В соревнованиях приняли участие спортсмены из 13 стран мира. В составе российской сборной выступили два коллектива из Башкортостана — «Арт-данс» и «Инфинити» (Нефтекамск), сообщает пресс-служба Министерства молодежной политики и спорта Республики Башкортостан.

По итогам соревнований команда «Арт-данс» (тренеры — Татьяна Валеева и Дина Аптукаева) завоевала бронзовые награды в дисциплине «Аэробика-перформанс» среди кадетов.

Команда «Инфинити» (тренер — Татьяна Бутусова) немного не дотянула до пьедестала — стала четвертой в дисциплине «Аэробика — гранде» среди юниоров.

Спорт Башкортостан
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