Ловчев: быстрый возврат Глушакова и Ещенко в основу — плевок в сторону Карреры

Экс-полузащитник московского «Спартака» Евгений Ловчев прокомментировал отставку Массимо Карреры с поста главного тренера «красно-белых».

«Увольнение Карреры логично. А в том, что нет четкой кандидатуры ему на смену, виноваты Сережа Родионов и Наиль Измайлов. И еще момент. Глушаков и Ещенко — классные игроки. Но их моментальный возврат из дубля — тоже один плевок в сторону Массимо», — написал Ловчев в Twitter.