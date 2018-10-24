Денис Афиногенов: «Результатами первого круга мы довольны»

Старший тренер уфимской «Агидели» Денис Афиногенов прокомментировал три домашние игры со «Сборной командой Свердловской области» и оценил выступление уфимок в первом круге регулярного чемпионата Женской хоккейной лиги:



— Перед этими матчами мы сказали девчонкам, чтобы они играли в красивый, комбинационный хоккей и забили побольше голов. С задачей справились, наигрывали комбинации. Все, что на тренировках отрабатывали, попросили, чтобы они в этих играх продемонстрировали. Они старались, и в некоторых моментах у них все получалось.

Оцениваю итоги первого круга на твердую четверку. Какие-то игры отдали, не получилось чуть-чуть, но без потерь не бывает. Были ошибки, подкорректируем эти моменты, а результатами первого круга мы довольны, — сказал наставник.