Александр Кузмак: «Единственный трансфер «Спартака», который не вызывает вопросов — это подписание Еременко»

Известный российский комментатор, радиоведущий и спортивный журналист Александр Кузмак поделился с «Реальным временем» мыслями о голевом кризисе «Спартака» в нынешнем сезоне.

— Вы уже сказали, что «Спартак» мало забивал с игры. Вам не кажется, что главная причина неудачной игры в атаке — уход «на флажке» основной забивной силы, Промеса? Адекватной замены ему не нашли. Ни Роша, ни другие таковой не стали.

— Рошу купили раньше. И если его покупали как замену Промесу, то и нужно было использовать его как смену. А его так не использовали. Даже в нынешней ситуации он играет нестабильно и не всегда. И вообще надо сказать, что те трансферы, которые осуществил «Спартак», пока не очень работают. Единственный трансфер, который на данный момент не вызывает вопросов — это подписание Еременко, которое тоже, по большому счету, не является частью системы. У «Спартака» очень много судорожных движений, и объяснить эти манипуляции тем, что, мол, команда так и хотела с самого начала и что тут есть некий тренд, нельзя. Поэтому их и лихорадит, и мы видим огромное количество ротаций в составе, и в конечном итоге нет результата. А любая отставка тренера определяется отсутствием результата и качества игры, — сказал Кузмак.