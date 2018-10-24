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Впервые в Ижевске пройдет этап Кубка России по скейтбордингу

11:31, 24.10.2018
Впервые в Ижевске пройдет этап Кубка России по скейтбордингу
Фото: pixabay.com

Этап Кубка России по скейтбордингу пройдет в Ижевске в 2019 году на базе нового спортивного парка под открытым небом.

По словам президента Федерации скейтбординга России Ильи Вдовина, помимо соревнований планируется проведение мастер-классов при участии спортсменов сборной команды страны, чтобы сформировать «волну скейтбодинга в регионе».

«Мало строить площадку, нужно ее активировать и создать там жизнь. Поскольку скейтбординг находится на грани спорта и субкультуры», — отметил Вдовин.

Напомним, один из крупнейших скейт-парков страны открылся в Ижевске 23 октября. Он стал первым в России спортивно-ландшафтным парком, где на его территории расположились памп-трек, бетонный скейт-парк, тренировочный air-парк, стритбольная площадка и современная площадка для баскетбола.

Спорт Удмуртия
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