Впервые в Ижевске пройдет этап Кубка России по скейтбордингу

Этап Кубка России по скейтбордингу пройдет в Ижевске в 2019 году на базе нового спортивного парка под открытым небом.

По словам президента Федерации скейтбординга России Ильи Вдовина, помимо соревнований планируется проведение мастер-классов при участии спортсменов сборной команды страны, чтобы сформировать «волну скейтбодинга в регионе».

«Мало строить площадку, нужно ее активировать и создать там жизнь. Поскольку скейтбординг находится на грани спорта и субкультуры», — отметил Вдовин.

Напомним, один из крупнейших скейт-парков страны открылся в Ижевске 23 октября. Он стал первым в России спортивно-ландшафтным парком, где на его территории расположились памп-трек, бетонный скейт-парк, тренировочный air-парк, стритбольная площадка и современная площадка для баскетбола.