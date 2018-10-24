Цены на социальный хлеб в Татарстане выросли на 16%

С середины октября розничных цены на социальные виды хлеба — «Дарницкий», «Сельский» и хлеб «Пшеничный из муки 1 сорта» выросли на 16%. Об этом стало известно на экстренной встрече Минсельхозпрода РТ с крупными производителями хлеба, которая прошла накануне.



Несмотря на обещания хлебопеков Татарстана не повышать розничные цены на социальные виды хлеба, производители с октября подняли их сразу на 16% — до 51,16—52,3 рубля (в пересчете за 1 кг), сообщили «Реальному времени» несколько источников в отрасли.

Отмечается, что через повышение розничных цен производители хлеба начали лоббировать выделение дотаций. Но убедить Минсельхозпрод РТ им не удалось — в ноябре социальные хлеба по-прежнему будут выпекаться без субсидирования.

Предсказать цены пока никто не берется. Подробно — в материале «Реального времени».