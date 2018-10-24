Департамент мэрии Перми эвакуировали из-за бесхозного пакета

Фото: Google Maps

В Перми во вторник, 23 октября, днем прошла эвакуация сотрудников департамента общественной безопасности администрации города из-за оставленного под лестницей черного пакета.

Экстренные службы оцепили территорию, прилегающую к зданию. Всего было выведено на улицу 28 человек. Приехавшие на место кинологи обнаружили, что бесхозным предметом оказался использованный аккумулятор, который не представлял опасности.

В настоящее время правоохранители выясняют, кто и зачем оставил подозрительный предмет на территории департамента, пишет «Рифей-Пермь».

Напомним, ранее из гипермаркета «Ашан» в Уфе эвакуировали тысячу человек из-за загоревшегося холодильника.