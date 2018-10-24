В ФАС предложили отменить комиссию за снятие наличных в банкоматах чужих банков

Заместитель руководителя ФАС Андрей Кашеваров заявил, что комиссия при снятии наличных в банкомате чужого банка должна быть нулевой, как и плата за перевод денег внутри кредитной организации.



По его словам, для этого банки могли бы установить единую межбанковскую комиссию и таким образом покрывать расходы друг друга.

«Если говорить о банковских терминалах, то я продолжаю рассматривать опцию, когда банки установят единую межбанковскую комиссию, как бы это странно не звучало от антимонопольного ведомства. Мы готовы поддерживать такую норму закона, чтобы исключить все сомнения потребителей относительно размера комиссии, когда они подходят к банкомату не своего банка» — цитируют Кашеварова "Известия".

Ранее сообщалось, что платежная система Visa к 2020 году ужесточит требования к российским банкоматам. Они касаются поддержки бесконтактных карт и бесконтактных устройств.