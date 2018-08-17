Visa к 2020 году ужесточит требования к российским банкоматам — СМИ

Платежная система Visa потребовала, чтобы после 18 апреля 2020 года все банкоматы, устанавливаемые или обновляемые в России, принимали бесконтактные карты и бесконтактные устройства.

«Развитие бесконтактных платежей, в том числе бесконтактных банкоматов, является одним из элементов новой программы Visa», — приводят «Ведомости» слова представителя платежной системы.

Ранее сообщалось, что Visa и MasterCard начали тестировать карты со сканером отпечатков пальцев.