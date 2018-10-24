В Башкирии в 2019 году будет 121 нерабочий день

В Башкирии в 2019 году будет 121 нерабочий день, включая праздники и выходные.

Согласно производственному календарю, который опубликован на сайте Минтруда республики, некоторые праздничные дни выпадали на выходные, поэтому их перенесли на будние.



Так, выходной день в субботу, 5 января переносится на четверг 2 мая. С воскресенья, 6 января на пятницу, 3 мая. Выходной в праздничный день, 23 февраля перенесут на пятницу, 10 мая.

При стандартной пятидневной рабочей неделе жители Башкирии отработают 244 дня. Больше всего выходных придется на январь и май – 14 и 13 дней соответственно.

Традиционные мусульманские праздники Ураза и Курбан-байрам в 2019 году выпадают на 4 июня и 11 августа.

Напомним, что в этом году Курбан-байрам в Уфе отмечали 21 августа перед торговым центром «Караван» в Октябрьском районе города.