Власти Уфы определились с единой площадкой для празднования Курбан-байрама

В администрации Уфы выбрали единую площадку для проведения религиозных обрядов во время празднования Курбан-байрама. Она будет организована перед торговым центром «Караван» в Октябрьском районе города.

Власти столицы Башкирии решили увеличить количество автобусов в поселок Зинино на время праздника, передает пресс-служба администрации.

Празднование Курбан-байрама в текущем году состоится с 21 по 23 августа. 21 августа правительство Башкирии объявило официальным выходным днем в 2018 году.

Напомним, что в Татарстане Курбан-байрам также отметят 21 августа.