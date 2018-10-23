«Рубин» — «Спартак» рассудит арбитр Казарцев из Петербурга, матч «Уфы» — москвич Еськов
Стали известны имена арбитров, которые обслужат матчи 12-го тура российской Премьер-Лиги. Соответствующая информация появилась на официальном сайте РФС.
На игру казанского «Рубина» против «Спартака» назначена бригада судей из Петербурга во главе с Василием Казарцевым.
Гостевой матч «Уфы» в Екатеринбурге с местным «Уралом» обслужит арбитр Алексей Еськов из Москвы. Остальные назначения выглядят следующим образом:
ЦСКА — «Краснодар» — судья — Роман Галимов (Улан-Удэ);
«Крылья Советов» — «Зенит» — судья — Николай Волошин (Смоленска);
«Арсенал» — «Оренбург» — судья — Алексей Сухой (Люберцы);
«Ростов» — «Анжи» — судья — Сергей Карасев (Москва);
«Енисей» — «Локомотив»: судья — Владислав Безбородов (Санкт-Петербург);
«Ахмат» — «Динамо»: судья — Сергей Лапочкин (Санкт-Петербург).
комментарии
Пока никто не оставил комментарий, будьте первым