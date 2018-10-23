Минниханов в Калифорнии ознакомился со стартапами IT-компаний

Сегодня президент Татарстана Рустам Минниханов ознакомился со стартапами татарстанских IT-компаний, которые были представлены на Международном технологическом форуме в штате Калифорния.

В частности, президенту РТ презентовали интерактивную платформу, которая позволяет преобразовывать интерактивное видео в фильм. Одним из партнеров проекта выступает российский режиссер и сценарист Тимур Бекмамбетов.

После осмотра выставки стартапов Рустам Минниханов дал ряд поручений. Специалистам Минсельхоза РТ он поручил встретиться с разработчиками стартапа Yorso и изучить возможности использования проекта, который позволяет сократить цепочку перепродавцов в поставках и снизить конечную стоимость продукции, передает пресс-служба президента РТ.

Также во время форума президент республики встретился с писательницей и преподавателем университета США Шейлой Пуффер. Писательница презентовала ему новую книгу Hammer and Silicon, в которой содержатся интервью с разными выходцами из СССР.



Напомним, что накануне Рустам Минниханов прибыл в Сан-Франциско, где встретился с представителями руководства компании Oracle, а также провел ряд деловых встреч и переговоров.