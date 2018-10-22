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Минниханов прибыл с визитом в Сан-Франциско

08:36, 22.10.2018
Минниханов прибыл с визитом в Сан-Франциско
Фото: скриншот

Президент Татарстана Рустам Минниханов прибыл сегодня с рабочим визитом в Сан-Франциско (США, штат Калифорния).

Там президент РТ примет участие в международной конференции Oracle OpenWorld, встретится с представителями руководства компании Oracle, а также проведет ряд деловых встреч и переговоров с руководством компании JVIS, American Gas&Technology, говорится в сообщении пресс-службы президента РТ.

Минниханов посетит Университет Потомак, Университет Woz-U, Стэнфордский университет, в последнем он примет участие в одной из лекций образовательного курса для представителей бизнеса и государственного сектора экономики.

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Публикация от Рустам Минниханов (@rusminnikhanov) 21 Окт 2018 в 6:47 PDT

Напомним, накануне Минниханов посетил Исландию и выложил видео полета над исландскими фьордами.

ОбществоВласть Татарстан
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