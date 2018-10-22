Минниханов прибыл с визитом в Сан-Франциско
Президент Татарстана Рустам Минниханов прибыл сегодня с рабочим визитом в Сан-Франциско (США, штат Калифорния).
Там президент РТ примет участие в международной конференции Oracle OpenWorld, встретится с представителями руководства компании Oracle, а также проведет ряд деловых встреч и переговоров с руководством компании JVIS, American Gas&Technology, говорится в сообщении пресс-службы президента РТ.
Минниханов посетит Университет Потомак, Университет Woz-U, Стэнфордский университет, в последнем он примет участие в одной из лекций образовательного курса для представителей бизнеса и государственного сектора экономики.
Публикация от Рустам Минниханов (@rusminnikhanov) 21 Окт 2018 в 6:47 PDT<svg width="«50px»" height="«50px»" viewbox="«0" 0="" 60="" 60»="" version="«1.1»" xmlns="«https://www.w3.org/2000/svg»" xmlns:xlink="«https://www.w3.org/1999/xlink»">Посмотреть эту публикацию в Instagram
Напомним, накануне Минниханов посетил Исландию и выложил видео полета над исландскими фьордами.ОбществоВласть Татарстан
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