Минниханов прибыл с визитом в Сан-Франциско

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Президент Татарстана Рустам Минниханов прибыл сегодня с рабочим визитом в Сан-Франциско (США, штат Калифорния).



Там президент РТ примет участие в международной конференции Oracle OpenWorld, встретится с представителями руководства компании Oracle, а также проведет ряд деловых встреч и переговоров с руководством компании JVIS, American Gas&Technology, говорится в сообщении пресс-службы президента РТ.

Минниханов посетит Университет Потомак, Университет Woz-U, Стэнфордский университет, в последнем он примет участие в одной из лекций образовательного курса для представителей бизнеса и государственного сектора экономики.

Напомним, накануне Минниханов посетил Исландию и выложил видео полета над исландскими фьордами.