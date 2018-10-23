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Артист балета из Башкирии Аркадий Зинов назначен министром культуры Красноярского края

17:11, 23.10.2018

Главой Минкультуры Красноярского края назначен народный артист Башкортостана Аркадий Зинов.

Министр уже приступил к выполнению своих обязанностей. Стоит отметить, что Зинов является известным уфимским артистом балета. В Башкирском государственном театре оперы и балета он работал с 1991 до 2002 года и за это время исполнил порядка 20 партий. В 2011 году Зинов получил звание заслуженного артиста России.

Напомним, ранее восемь вице-премьеров правительства Башкирии ушли в отставку.

ОбществоВласть Башкортостан
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