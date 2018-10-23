Татарстанский центр «Бизнес против коррупции» приступил к защите бизнесменов

Фото: Олег Тихонов

На разрушение бизнеса пожаловались сегодня участникам первого заседания татарстанского отделения Центра общественных процедур «Бизнес против коррупции» казанские предприниматели Владимир Голубь, Ильдар Абдуллин и Людмила Архипова.

Голубь рассказал, как развалом фирмы закончилась попытка законно составить конкуренцию казанскому монополисту на рынке обслуживания газового оборудования жилых домов.

Абдуллин поделился историей о том, как законно, по мнению представителей республиканского ветеринарного надзора, ввезенный из Армении ветеринарный препарат стал причиной возбуждения уголовного дела. При этом оно возбуждено по статье, которая предусматривает лишение свободы на срок до восьми лет со штрафом до 3 млн рублей.

Архипова пожаловалась на санитарные нормы, которые стали неодолимым препятствием для ведения ресторанного бизнеса в помещении жилого дома после жалобы одного-единственного жильца.

Участники заседания, среди которых были представители государственных органов, следствия и прокуратуры, предложили каждому из предпринимателей свои пути решения проблем. Подробности заседания — в материале «Реального времени».