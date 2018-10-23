Минсельхоз назвал стабильной ситуацию с ценами на хлеб

Минсельхоз России оценивает ситуацию на рынке хлеба в стране как стабильную.

«Вопрос находится на постоянном контроле в Минсельхозе, проводится еженедельный мониторинг ситуации на рынке зерна, продуктов его переработки и хлеба. В настоящее время ситуация характеризуется как стабильная, наблюдается восстановление цен на зерно и муку к уровню 2016 года», — приводит ТАСС сообщение ведомства.

В сентябре сообщалось, что Федеральная антимонопольная служба России проверит заявления о росте цен на хлеб на 10%.