Татарстан выделит более 11 млн рублей на выплаты победителям школьных олимпиад

Исполком Казани утвердил поощрения для победителей школьных олимпиад. Всего на эти цели планируют потратить около 11,3 млн рублей.

Самая большая выплата утверждена для победителей признанных Министерством образования международных предметных олимпиад школьников — 50 тыс. рублей. Самая маленькая — победителям и призерам республиканских олимпиад школьников для учащихся 8-х классов, победителям и призерам республиканской олимпиады по астрономии, геологии, истории Татарстана — 5 тыс. рублей.

Также предусмотрены награды для победителей и призеров региональных олимпиад, всероссийских и международных. Данные опубликованы в сборнике документов.

Напомним, в Казанский федеральный университет в этом году поступило 84 стобалльника. Они получат единовременную выплату «Стобалльник» от 80 до 100 тыс. рублей. Кроме того, ее получат и поступившие победители Всероссийских олимпиад.