«Единая Россия» исключит из партии осужденного депутата Надыра Хайруллина

Казанский политсовет «Единой России» обсудит вопрос об исключении из партии депутата Казгордумы Надыра Хайруллина, осужденного за мошенничество.

Заседание политсовета пройдет 25 октября, передает «Татар-информ».

В «Единой России» подчеркнули, что членство Хайруллина было приостановлено еще 5 мая 2017 года, после того как в отношении него было возбуждено уголовное дело.

Напомним, сегодня Приволжский райсуд Казани признал депутата виновным в мошенничестве. Он был приговорен к 3 годам и 6 месяцам колонии общего режима.

Под стражу не признавший вину Хайруллин был взят сразу после оглашения приговора. Его адвокаты намерены обжаловать решение суда.

В апреле 2017 года лидер партии власти в Казгордуме был арестован по подозрению в посредничестве при передаче беспрецедентной для Казани взятки в 24 млн рублей за легализацию сотрудниками исполкома таунхаусов на улице Менделеева, позже следствие переквалифицировало обвинение на мошенничество, а суд смягчил меру пресечения Хайруллину, отпустив его из СИЗО.