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«Единая Россия» исключит из партии осужденного депутата Надыра Хайруллина

16:13, 23.10.2018 2
«Единая Россия» исключит из партии осужденного депутата Надыра Хайруллина
Фото: realnoevremya.ru / Мария Горожанинова

Казанский политсовет «Единой России» обсудит вопрос об исключении из партии депутата Казгордумы Надыра Хайруллина, осужденного за мошенничество.

Заседание политсовета пройдет 25 октября, передает «Татар-информ».

В «Единой России» подчеркнули, что членство Хайруллина было приостановлено еще 5 мая 2017 года, после того как в отношении него было возбуждено уголовное дело.

Напомним, сегодня Приволжский райсуд Казани признал депутата виновным в мошенничестве. Он был приговорен к 3 годам и 6 месяцам колонии общего режима.

Под стражу не признавший вину Хайруллин был взят сразу после оглашения приговора. Его адвокаты намерены обжаловать решение суда.

В апреле 2017 года лидер партии власти в Казгордуме был арестован по подозрению в посредничестве при передаче беспрецедентной для Казани взятки в 24 млн рублей за легализацию сотрудниками исполкома таунхаусов на улице Менделеева, позже следствие переквалифицировало обвинение на мошенничество, а суд смягчил меру пресечения Хайруллину, отпустив его из СИЗО.

ОбществоВластьПроисшествия Татарстан
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комментарии 2

комментарии

  • Анонимно 16:27
    Надо полагать, что осужденный очень расстроится этому печальному событию)))
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  • Анонимно 17:22
    Его вина заключантся не в том что он воровал, а в том, что попался
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