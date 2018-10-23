На повышение минимальной зарплаты в 2019 году властям потребуется 18,7 млрд рублей

В Минтруда РФ подсчитали дополнительные расходы бюджета на увеличение минимального размера оплаты труда (МРОТ). С 1 января 2019 их размер составит 18,7 млрд рублей.

«Расходы на повышение заработной платы работников бюджетной сферы в 2019 году составят 5 млрд рублей, в том числе работников федеральных государственных учреждений — 1,4 млрд рублей, реальный сектор экономики — затраты оцениваются в размере 13,7 млрд рублей», — приводит пресс-служба Минтруда РФ слова замминистра Любови Ельцовой.

По оценке Минтруда России, повышение МРОТ затронет 3,7 млн работников.

Ранее сообщалось, что Госдума во вторник одобрила в первом чтении соответствующий проект закона. Он предполагает доведение МРОТ с 1 января 2019 года до 11 280 рублей, что составляет 100% от величины прожиточного минимума трудоспособного населения за второй квартал текущего года. С 1 мая 2018 года МРОТ был увеличен до 11 163 рублей.