Медведев согласился увеличить софинансирование проекта по сохранению Свияжска и Болгара

Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев подписал постановление правительства, которое позволяет увеличить трансферты из федерального бюджета на проект «Культурное наследие — остров-град Свияжск и древний Болгар».

Документ, опубликованный на портале правовой информации, вносит изменения в правила предоставления трансфертов из федерального бюджета бюджету Татарстана.

Согласно постановлению, изменения, в частности, вносятся в пункт №6. До изменений его первый абзац выглядел так: «Уровень софинансирования мероприятий комплексного проекта за счет средств бюджета Республики Татарстан устанавливается в размере 50 процентов».

Теперь же предлагается после слов «в размере» добавить слова «не менее».

Кроме того, расширен список мероприятий, на которые предлагается выделять деньги. Ранее он состоял из двух пунктов:

на археологические исследования

и на реставрацию объектов.

Документ предлагает дополнить их новыми пунктами:

издание каталогов,

реставрация и приобретение музейных предметов и коллекций,

создание музейных экспозиций,

приобретение спецоборудования,

создание системы комплексной безопасности

и благоустройство территорий.

Напомним, что в начале сентября в Казань приезжал первый замруководителя администрации президента РФ Сергей Кириенко, курирующий внутреннюю политику. В первый день своего визита он посетил Болгар и Свияжск.