Медведев согласился увеличить софинансирование проекта по сохранению Свияжска и Болгара
Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев подписал постановление правительства, которое позволяет увеличить трансферты из федерального бюджета на проект «Культурное наследие — остров-град Свияжск и древний Болгар».
Документ, опубликованный на портале правовой информации, вносит изменения в правила предоставления трансфертов из федерального бюджета бюджету Татарстана.
Согласно постановлению, изменения, в частности, вносятся в пункт №6. До изменений его первый абзац выглядел так: «Уровень софинансирования мероприятий комплексного проекта за счет средств бюджета Республики Татарстан устанавливается в размере 50 процентов».
Теперь же предлагается после слов «в размере» добавить слова «не менее».
Кроме того, расширен список мероприятий, на которые предлагается выделять деньги. Ранее он состоял из двух пунктов:
- на археологические исследования
- и на реставрацию объектов.
Документ предлагает дополнить их новыми пунктами:
- издание каталогов,
- реставрация и приобретение музейных предметов и коллекций,
- создание музейных экспозиций,
- приобретение спецоборудования,
- создание системы комплексной безопасности
- и благоустройство территорий.
Напомним, что в начале сентября в Казань приезжал первый замруководителя администрации президента РФ Сергей Кириенко, курирующий внутреннюю политику. В первый день своего визита он посетил Болгар и Свияжск.ОбществоВластьИсторияЭкономикаБюджет Татарстан
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