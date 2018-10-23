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Медведев согласился увеличить софинансирование проекта по сохранению Свияжска и Болгара

13:39, 23.10.2018
Медведев согласился увеличить софинансирование проекта по сохранению Свияжска и Болгара
Фото: realnoevremya.ru

Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев подписал постановление правительства, которое позволяет увеличить трансферты из федерального бюджета на проект «Культурное наследие — остров-град Свияжск и древний Болгар».

Документ, опубликованный на портале правовой информации, вносит изменения в правила предоставления трансфертов из федерального бюджета бюджету Татарстана.

Согласно постановлению, изменения, в частности, вносятся в пункт №6. До изменений его первый абзац выглядел так: «Уровень софинансирования мероприятий комплексного проекта за счет средств бюджета Республики Татарстан устанавливается в размере 50 процентов».

Теперь же предлагается после слов «в размере» добавить слова «не менее».

Кроме того, расширен список мероприятий, на которые предлагается выделять деньги. Ранее он состоял из двух пунктов:

  • на археологические исследования
  • и на реставрацию объектов.

Документ предлагает дополнить их новыми пунктами:

  • издание каталогов,
  • реставрация и приобретение музейных предметов и коллекций,
  • создание музейных экспозиций,
  • приобретение спецоборудования,
  • создание системы комплексной безопасности
  • и благоустройство территорий.

Напомним, что в начале сентября в Казань приезжал первый замруководителя администрации президента РФ Сергей Кириенко, курирующий внутреннюю политику. В первый день своего визита он посетил Болгар и Свияжск.

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