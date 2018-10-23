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«Уфимец» разгромил черкесский «Эльбрус»

11:57, 23.10.2018
«Уфимец» разгромил черкесский «Эльбрус»
Фото: www.ufimets.ru

Баскетболисты клуба «Уфимец» оказались сильнее черкесского «Эльбруса» в третьем домашнем поединке российской Суперлиги-2. Матч закончился со счетом 115:78.

Башкирский клуб с первых минут обозначил свое преимущество в игре и все четверти диктовал свои условия гостям.

«В составе уфимского клуба Павел Громыко набрал 28 очков, совершил шесть подборов и сделал три ассиста. Также 18 очков и 10 подборов на счету центрового Михаила Каутина», — сообщает пресс-службеа БК «Уфимец».

Напомним, что ранее уфимцы дважды на родном паркете победили ставропольское «Динамо».

Второй матч против «Эльбруса» уфимцы сыграют 23 октября.

СпортБаскетбол Башкортостан
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