«Уфимец» разгромил черкесский «Эльбрус»

Баскетболисты клуба «Уфимец» оказались сильнее черкесского «Эльбруса» в третьем домашнем поединке российской Суперлиги-2. Матч закончился со счетом 115:78.

Башкирский клуб с первых минут обозначил свое преимущество в игре и все четверти диктовал свои условия гостям.

«В составе уфимского клуба Павел Громыко набрал 28 очков, совершил шесть подборов и сделал три ассиста. Также 18 очков и 10 подборов на счету центрового Михаила Каутина», — сообщает пресс-службеа БК «Уфимец».

Напомним, что ранее уфимцы дважды на родном паркете победили ставропольское «Динамо».

Второй матч против «Эльбруса» уфимцы сыграют 23 октября.

