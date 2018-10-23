Экономику России признали одной из самых устойчивых к внешним рискам

Россия заняла вторую строчку по устойчивости к внешним рискам среди развивающихся рынков после Китая. Об этом свидетельствует составленный компанией IHS Markit глобальный рейтинг уязвимости экономик перед внешними факторами.

«Этим она (Россия, — прим. ред.) обязана одновременно и геополитическим рискам, и режиму свободного движения капитала. Россия остается одновременно катализатором и жертвой последних стрессов на развивающихся рынках», — приводит РБК слова экспертов IHS Markit.

Отмечается, что России хватает внешней ликвидности, у нее «завидный уровень» покрытия импорта резервами, а также вполне подъемные условия обслуживания и выплаты внешних заимствований.

«По последним оценкам правительства, бюджет страны закроет 2019 год с профицитом в размере 1% ВВП», — добавили экономисты.