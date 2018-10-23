В Татарстане не согласились с заявлением Счетной палаты о неэффективности ОЭЗ «Иннополис»

В Министерстве информатизации и связи Татарстана прокомментировали заявление Счетной палаты РФ о неэффективности ОЭЗ «Иннополис». В ведомстве отметили, что есть разные методики оценки эффективности деятельности ОЭЗ.

Министерство ориентируется на правила, утвержденные правительством РФ в 2016 году.

«По итогам оценки, согласно этим правилам, функционирование ОЭЗ «Иннополис» в прошлом году признано «достаточно эффективным», с начала работы по 2017 год — «эффективным», — передает РБК со ссылкой на пресс-службу министерства.

По мнению Счетной палаты, правила, которыми руководствуется министерство, требуют доработки.

«Плановые и фактические показатели не соответствуют госпрограмме «Экономическое развитие и инновационная экономика», — сообщается в докладе.

Напомним, накануне Счетная палата (СП) назвала 10 неэффективных особых экономических зон (ОЭЗ), в число которых вошла и ОЭЗ «Иннополис». При этом ОЭЗ «Алабуга» признана «условно эффективной».