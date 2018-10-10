Великобритания первой в мире назначила министра по предотвращению самоубийств

Премьер Великобритании Тереза Мэй назначила министра здравоохранения Жаклин Дойл-Прайс на должность министра по предотвращению самоубийств.

Как отмечается на сайте британского правительства, ежегодно 4 500 британцев добровольно расстаются с жизнью. При этом суицид — основная причина смерти мужчин в возрасте до 45 лет в Великобритании.

Кроме того, власти обираются предоставить средства для отслеживания здоровья учеников, включая мониторинг их психологического состояния. Мэй также пообещала выделить 1,8 миллиона фунтов стерлингов волонтерской организации «Самаритяне», осуществляющей помощь в кризисных ситуациях.

Ранее сообщалось, что в России в 2017 году было зафиксировано рекордное количество ресурсов с суицидальным контентом.