Керченский колледж возобновил работу после трагедии

В Керченском политехническом колледже возобновились занятия после произошедшей в учебном заведении трагедии.



«Сегодня проходят классные часы, на которых [до студентов] будет доведен их последующий порядок обучения. Ребята в течение этих дней получали психологическую помощь», — передает ТАСС со ссылкой на пресс-службу Минобразования Крыма.

В МЧС отметили, что угрозы обрушения здания нет.

Напомним, 17 октября студент четвертого курса Владислав Росляков совершил нападение на политехнический колледж в Керчи. Росляков устроил взрыв и расстрелял учащихся и преподавателей, после чего покончил с собой. В результате инцидента погиб 21 человек.