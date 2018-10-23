Керченский колледж возобновил работу после трагедии
В Керченском политехническом колледже возобновились занятия после произошедшей в учебном заведении трагедии.
«Сегодня проходят классные часы, на которых [до студентов] будет доведен их последующий порядок обучения. Ребята в течение этих дней получали психологическую помощь», — передает ТАСС со ссылкой на пресс-службу Минобразования Крыма.
В МЧС отметили, что угрозы обрушения здания нет.
Напомним, 17 октября студент четвертого курса Владислав Росляков совершил нападение на политехнический колледж в Керчи. Росляков устроил взрыв и расстрелял учащихся и преподавателей, после чего покончил с собой. В результате инцидента погиб 21 человек.Происшествия
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