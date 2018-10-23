Минобороны потратит 0,5 млрд рублей на слежку за интернет-активностью курсантов

Министерство обороны РФ потратит 485 млн рублей на средства контроля за интернет-активностью курсантов военных учебных заведений.



Как следует из тендера, размещенного Минобороны, 71,4 млн рублей выделено на расширение действующей лицензии на использование программы «InfoWatch Traffic and Device Monitor». Это автоматизированная система, которая выявляет в потоке данных конфиденциальные документы, предотвращает их утечку и защищает бизнес от действий внутренних злоумышленников, пишет «Интерфакс».

Также программа может использоваться для предотвращения «нецелевого использования ресурсов компании», в том числе «пользования соцсетями, переписки с друзьями и компьютерных игр».

Ранее сообщалось, что Минобороны РФ запретит военным-контрактникам публиковать в интернете фото, видео, данные геолокации и другую информацию, которая может установить ведомственную принадлежность и местонахождение их и других служащих.