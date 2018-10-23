К кредитующим застройщиков банкам могут снизить требования

В России может вырасти число банков, которые вправе кредитовать застройщиков за счет ослабления требований к ним. Сейчас проектным финансированием могут заниматься 58 финансовых организаций.

«Мы будем снижать кредитные рейтинги по банкам для открытия счетов эскроу и спецсчетов. Это согласованная позиция Минфина, Минстроя и Центробанка. Мы увеличим количество банков, особенно в больших регионах, у которых есть компетенции по ведению проектного финансирования»,— цитирует ТАСС замминистра строительства и ЖКХ Никиту Стасишина.

Однако, по словам замминистра, вопрос еще окончательно не решен.

Напомним, с 1 июля 2018 года начал действовать закон, который должен усилить защиту прав дольщиков. Начиная с этой даты можно добровольно перейти на использование эскроу-счетов. Однако уже с 1 июля 2019-го такая модель финансовых отношений между застройщиками и дольщиками станет обязательной.