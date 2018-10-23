Российские банки имеют самое низкое качество активов среди стран БРИКС — Moody's

Российские банки имеют самый слабый кредитный портфел, самую низкую средневзвешенную базовую оценку кредитоспособности (BCA) и самое низкое качество активов среди стран БРИКС (Бразилия, РФ, Индия, Китай, ЮАР).

Самый сильный кредитный портфель и самую высокая оценку BCA среди стран БРИКС имеют банки Китая. Соотношение неработающих кредитов к общим кредитам в национальных банках России составляет 11,8%, в Китае — 1,5%, говорится в обзоре Moody's.

По уровню капитализации самыми сильными являются южноафриканские банки, в которых среднее отношение базового капитала к активам, взвешенным по риску, на конец 2017 года составляло 12,4%.

Индийские банки обладают самым низким уровнем капитализации (коэффициент достаточности капитала составляет 8,7%). Наиболее высокая прибыльность — у банков ЮАР и Бразилии.

Ранее Moody's сообщало, что американские санкции, введенные против России 27 августа, окажут незначительное влияние на экономику страны, если недоверие инвесторов не снизится.