Новые санкции США окажут незначительное влияние на российскую экономику — Moody's

Новые американские санкции, введенные против России 27 августа, окажут незначительное влияние на ее экономику, если не вызовут значительного снижения доверия инвесторов. Такой прогноз международное рейтинговое агентство Moody's.

При этом обсуждаемый новый пакет санкций против российских госбанков, в случае его введения, вряд ли вызовет общесистемный банковский кризис, но будет препятствовать способности финансовых учреждений предоставлять кредиты.

«Кроме того, вряд ли пострадают основные торговые группы товаров, включая гражданские самолеты и их части, транспортные средства, бытовую электронику и фармацевтические препараты», — передает «Прайм».



Напомним, что накануне вступили в силу новые санкции США против России, введенные из-за «дела Скрипалей». По словам первого вице-премьера правительства РФ Антона Силуанова, Россия подготовила меры на случай введения санкций против госдолга.