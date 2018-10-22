Власти пообещали не прекращать работу российских авиакомпаний из-за переноса серверов

Вице-премьер Максим Акимов заявил, что работа отечественных авиакомпаний в связи с переносом серверов в РФ остановлена не будет.

«Еще раз хочу сказать: наша принципиальная позиция, позиция правительства состоит в том, что эта работа должна быть сделана так, чтобы ни на одну секунду операционная работа не прекращалась», — цитирует Акимова «РИА Новости».



По словам вице-премьера, перенос серверов не затронет ни персононал компаний, ни потребителей.

Ранее «Ведомости» сообщили, что ряд российских авиакомпаний может полностью остановить работу. Это произойдет при реализации предложения Минтранса, которое предполагает перенос на территорию России серверов и баз данных по бронированию и продаже билетов по стране.