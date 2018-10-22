Российские авиакомпании могут остановить деятельность — СМИ

Ряд российских авиакомпаний может полностью остановить свою работу в случае реализации предложения Минтранса, которое предполагает перенос на территорию России серверов и баз данных по бронированию и продаже билетов по стране.



Перенос на территорию России серверов чреват как полным прекращением деятельности российских авиакомпаний, так и долгосрочным (два-четыре года) дорогим переходом к другим системам бронирования, пишут «Ведомости».

Отмечается, что в настоящий момент крупнейшие российские авиакомпании («Аэрофлот», S7 и «Уральские авиалинии») пользуются услугами иностранных провайдеров.

Ранее сообщалось, что Сбербанк и ВТБ создадут авиакомпанию для региональных перевозок по поручению правительства РФ.