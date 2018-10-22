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Курс доллара впервые с 1 октября опустился ниже 65 рублей

18:42, 22.10.2018
Курс доллара впервые с 1 октября опустился ниже 65 рублей
Фото: pixabay.com

Курс доллара к рублю впервые с 1 октября опустился ниже уровня 65 рублей.

Как сообщает ТАСС, стоимость валюты на Московской бирже опустилась на 50 копеек по сравнению с уровнем закрытия предыдущих торгов и составила 64,99 рубля.

Напомним, что сегодня курс евро к рублю на Московской бирже снизился до 74,99 рубля. Таким образом, евро опустился ниже 75 рублей впервые почти за три месяца.

ЭкономикаФинансы
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