Курс доллара впервые с 1 октября опустился ниже 65 рублей

Курс доллара к рублю впервые с 1 октября опустился ниже уровня 65 рублей.

Как сообщает ТАСС, стоимость валюты на Московской бирже опустилась на 50 копеек по сравнению с уровнем закрытия предыдущих торгов и составила 64,99 рубля.

Напомним, что сегодня курс евро к рублю на Московской бирже снизился до 74,99 рубля. Таким образом, евро опустился ниже 75 рублей впервые почти за три месяца.