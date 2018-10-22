Курс евро на Мосбирже опустился ниже 75 рублей

Курс евро к рублю на Московской бирже снизился по сравнению с уровнем закрытия предыдущих торгов на 0,57%, до 74,99 рубля за единицу европейской валюты. Таким образом, евро опустился ниже 75 рублей впервые за почти три месяца.

В последний раз курс европейской валюты был ниже этой отметки 8 августа, отмечает ТАСС.

В свою очередь, курс доллара к рублю на Мосбирже снизился по состоянию на 13.33 мск на 0,38%, до 65,24 рубля.

Стоимость фьючерса на нефть марки Brent с поставкой в декабре 2018 года на бирже ICE в Лондоне выросла на 0,34% и составила $80,05 за баррель.