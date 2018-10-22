Проректора «Бауманки» заподозрили в хищении 500 миллионов рублей

Проректора МГТУ имени Н. Э. Баумана Евгения Старожука заподозрили в хищении 500 млн рублей

По словам его адвоката Сурена Аванесяна, следствие считает, что Старожук и гендиректор «Вторцветмета» Олег Гарин не исполнили госконтракт по созданию определенного сплава на эту сумму.

При этом защита утверждает, что сплав с нужными характеристиками создан, «есть патентное изобретение, есть все необходимые документы».

Ректор «Бауманки» Анатолий Александров сообщил, что Старожук пользуется в вузе «абсолютным доверием», пишет «РИА Новости».



«Он не отстранен от работы, следствию пять лет (контракт заключен в 2012 году, — прим. ред.), суд разберется. <…> Он очень авторитетный человек, очень много заслуг у него», — подчеркнул Александров.