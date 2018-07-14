На Украине предложили план «возвращения» Крыма

Бывший министр внутренних дел Украины Анатолий Могилев, чтобы вернуть полуостров, предложил киевским властям снабжать Крым водой из Днепра.



«Если мы считаем, что граждане, живущие в Крыму, — граждане Украины, и думаем о дальнейшей реинтеграции Крыма, то надо думать о людях, которые там живут. А мы понимаем, что вода — одна из самых важных составляющих в жизнеобеспечении человека. <…> Там может быть катастрофа, в засушливые годы, но она может быть исправлена только при подаче воды из Днепра в Крым», — приводит «РИА Новости» слова Могилева.

Могилев заявил, что без подачи воды извне Крым «засохнет», потому что в северной и центральной части полуострова «много пустот» и «нет больших запасов воды».

Ранее президент США Дональд Трамп заявил, что если бы он был главой Штатов в 2014 году, то не допустил бы присоединения Крыма к России.